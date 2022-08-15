Bursa gündem haberleri: Yıldırım Kaya, Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri ile Piyasadaki Diğer Market Fiyatlarını Karşılaştırdı: 'Tarım Kredi Market Ürünleri Daha Pahalı'

Bursa haberleri: CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, tarım kredi marketleri ile diğer marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdı. Kaya, “Erdoğan'ın fiyat indirimi için talimat verdiği Tarım Kredi Kooperatifi fiyatlarıyla, 2 marketin bazı ürün fiyatlarını karşılaştırdık... Tarım Kredi Market ürünleri daha pahalı” açıklamasını yaptı. Kaya'nın paylaştığı videoda konuşan bir vatandaş, “Şu an Tarım Kredi Kooperatiflerinin önündeyiz ama görüldüğü gibi herhangi bir ucuzluğa dair herhangi bir fark göremedim" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, tarım kredi marketleri ile diğer marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdı. Kaya, "Erdoğan'ın fiyat indirimi için talimat verdiği Tarım Kredi Kooperatifi fiyatlarıyla, 2 marketin bazı ürün fiyatlarını karşılaştırdık... Tarım Kredi Market ürünleri daha pahalı" açıklamasını yaptı. Kaya'nın paylaştığı videoda konuşan bir vatandaş, "Şu an Tarım Kredi Kooperatiflerinin önündeyiz ama görüldüğü gibi herhangi bir ucuzluğa dair herhangi bir fark göremedim" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sosyal medya hesabından; "Erdoğan'ın fiyat indirimi için talimat verdiği Tarım Kredi Kooperatifi fiyatlarıyla, 2 marketin bazı ürün fiyatlarını karşılaştırdık... Tarım Kredi Market ürünleri daha pahalı" notu ile bazı ürünlerin fiyatlarını paylaştı.

KAYA FOTOĞRAFLARLA FİYAT FARKINI ANLATTI

CHP'li Kaya, Tarım Kredi Marketlerinin fiyatları ile diğer marketlerin fiyatlarını görselleri ile paylaştı. Kaya'nın paylaştığı etiket fotoğraflarında; 1 kilogram çay Tarım Kredi Marketlerinde 59,90 lirayken başka bir markette 40,90 lira; 1 litre süt Tarım Kredi Marketlerinde 14,90 lirayken başka bir markette 12,25 lira; 3 katlı 16lı tuvalet kağıdı Tarım Kredi Marketlerinde 59,90 lirayken başka bir markette 56,90 lira olarak görüldü.

"BAZI FİYATLAR YÜKSEK BİLE"

CHP'li Kaya, "Erdoğan'ın 'Talimat verdim fiyatları indirttim.' dediği Tarım Kerdi Kooperatifi marketlerine koşan vatandaş; fiyatların düşmediğini, bazı ürünlerde fiyatların diğer marketlerden pahalı olduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı. Erdoğan, halkı kandırma! Erken seçim, hemen seçim" notuyla Tarım Kredi Kooperatifleri marketinin önünde bir vatandaşın fiyatlar hakkında çektiği videoyu paylaştı. Vatandaş videoda şunları söyledi:

"Şu an Tarım Kredi Kooperatiflerinin önündeyiz ama görüldüğü gibi herhangi bir ucuzluğa dair herhangi bir fark göremedim. Normalde görülen fiyatlarla hemen hemen piyasadaki fiyatlar aynı. Gördüğüm kadarıyla fiyatlarda herhangi bir fark yok… Hatta bazı fiyatlar yüksek bile yani… Bana göre piyasa ile fiyatlar hemen hemen aynı söylenildiği gibi ucuz değil yani… Sayın Cumhurbaşkanımız bunu iyice bir dikkate alırsa sevinirim."