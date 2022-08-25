Bursa gündem haberi | Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (4)

SELE KAPILAN 4 KİŞİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI

Bursa'da öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Orhangazi'de etkili olan yağmur, Paşapınar Mahallesinde sele neden oldu. Mahalle içinden geçen derenin taşması sonucu 4 kişi sulara kapıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan 4 kişi Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sel sularına kapılan 3 araçta da maddi hasar oluştu, çok sayıda evi su bastı, bir ev de kullanılamaz hale geldi. Taşkın nedeniyle sulara kapılan 4 kişiyi kendilerinin kurtardığını söyleyen Paşapınar Mahalle Muhtarı Nuran Nalbant, "Haber gelince göle kadar aramaya gittik. İlk müdahaleyi biz yaptık. Sele kapılan vatandaşlar bizim köyden değil. Prefabrik evleri var. Hafta sonu geliyorlar. Evlerinin içi su dolunca kendilerini meydana atalım demişler. Orada da sele kapılmışlar. Mahalleli beni arayınca hemen aramaya çıktık. Vatandaşları biz kurtardık" diye konuştu.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), -