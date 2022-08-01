Bursa gündem haberi | Bursa'da esrarengiz balık ölümleri

- Bursa'da esrarengiz balık ölümleri

BURSA - Bursa'nın havası ve suyu en temiz ilçelerinden Büyükorhan'da çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu.

Bursa'nın en temiz havası ve suyuna sahip Büyükorhan ilçesinde bulunan Cuma Barajında çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu. Etrafında hiç bir sanayi kuruluşu olmayan ve barajdaki balık ölümleri vatandaşları şaşkına uğrattı. Uzmanlar ölen balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, ilk belirlemelere göre balık ölümlerinin yüksek sıcaklığa bağlı balıkların oksijensin kalmasından meydana geldiğinin tahmini üzerinde duruluyor.