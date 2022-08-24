Bursa gündem: Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı
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Bursa haberi... Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı.
Menteşe Mahallesi'nde yaklaşık 300 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırdan bazılarını, sağanak nedeniyle su bastı. Çadırlardan 8'i kullanılamaz hale geldi.
Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Mevsimlik işçiler, Menteşe Mahallesi'nde soğuk hava deposu olarak inşa edilen ancak kullanılmaya başlanmayan binada konaklayacak.
AFAD ekipleri de bölgeleye gelerek işçilere battaniye ve yiyecek yardımında bulundu.
Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel