Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa gündem: Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

Güncel Haberler

Bursa gündem: Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

Bursa haberi... Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı.

Menteşe Mahallesi'nde yaklaşık 300 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırdan bazılarını, sağanak nedeniyle su bastı. Çadırlardan 8'i kullanılamaz hale geldi.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Mevsimlik işçiler, Menteşe Mahallesi'nde soğuk hava deposu olarak inşa edilen ancak kullanılmaya başlanmayan binada konaklayacak.

AFAD ekipleri de bölgeleye gelerek işçilere battaniye ve yiyecek yardımında bulundu.

Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel

Yenişehir Bursa su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title