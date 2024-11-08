Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ BURSA BÖLÜMÜ DE KONTROL ALTINDA

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin ardından Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde de alevler 20 saat sonra bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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