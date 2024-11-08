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Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden sonra Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki yangın 20 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

YANGININ BURSA BÖLÜMÜ DE KONTROL ALTINDA

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin ardından Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde de alevler 20 saat sonra bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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