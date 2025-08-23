Bursa'daki Orman Yangını Şüphelisi Serbest Bırakıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangına müdahale için çok sayıda ekip ve araç bölgeye sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün çıkan orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Gedelek Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınının ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, yangına neden olduğu öne sürülen D.D'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ile 62 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
