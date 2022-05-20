Bursa'daki bayram kutlamalarında Can Bonomo gençleri coşturdu - Haberler

BURSA'da Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Can Bonomo ve Sattas konserleriyle coşkunun arttığı kutlamalarda konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "En umutsuz zamanlarda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hatırlayın" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıl dönümü Nilüfer ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşle başladı. 'Bugün, yarın ve daima gösterdiğin yolda yürüyoruz' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Nilüfer'deki kutlamalar Sattas grubunun konseri ile devam etti. Grup üyeleri seslendirdikleri parçalarla alanı dolduranlara bayram coşkusunu yaşattı. Gecenin ikinci bölümünde de sevilen sanatçı Can Bonomo sahneye çıktı. Sevilen sanatçı şarkılarıyla etkinliğe katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.