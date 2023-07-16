Bursa'daki 5 dönümlük makilik alan küle döndü

BURSA - Bursa'da malik alanda çıkan yangın, anında müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Helikopterle müdahale edilen 5 dönümlük alan küle döndü.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki makilik alanda öğle saatlerinde yükselen alevler, havanın da sıcak olması sebebiyle hızla büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, alevlere kısa sürede karadan ve havadan müdahale edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Mudanya Belediyesi ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale etti. Alevler, yerleşim bölgesine gelmeden kontrol altına alındı. Alevlere müdahale ise helikopterin içerisinden kaydedildi.