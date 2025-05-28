Bursa'da Zeytinliğe Devrilen Otomobilde Üç Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Otomobilde bulunan sürücü ve iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 R 0099 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Altı mevkisinde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki zeytinliğe devrilen otomobildeki sürücü ile N.Y. (25) ve M.N.K. (24), yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel