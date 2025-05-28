Bursa'da Zeytinliğe Devrilen Otomobilde Üç Yaralı

Bursa'da Zeytinliğe Devrilen Otomobilde Üç Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Otomobilde bulunan sürücü ve iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 R 0099 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Altı mevkisinde kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki zeytinliğe devrilen otomobildeki sürücü ile N.Y. (25) ve M.N.K. (24), yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Galatasaray, Mourinho'nun otelinde de şampiyonluğu kutlayacak

Galatasaray'dan Jose Mourinho'yu uyutmayacak hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.