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Bursa'da Zekiye D.'nin ölümüne ilişkin tutuklama

Bursa'da Zekiye D.'nin ölümüne ilişkin tutuklama

Güncel Haberler

Bursa'da, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Zekiye D.'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ali Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Bursa'da, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Zekiye D.'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ali Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Güncel

Ali Özkan Bursa Güncel Haberler

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