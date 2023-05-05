Bursa'da Zekiye D.'nin ölümüne ilişkin tutuklama
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Bursa'da, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Zekiye D.'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ali Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Bursa'da, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Zekiye D.'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ali Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Güncel