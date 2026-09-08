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Bursa'da zabıta personeline yönelik şiddet protesto edildi

Bursa'da zabıta personeline yönelik şiddet protesto edildi
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Bursa'da bir zabıta personelinin seyyar satıcı tarafından şiddete uğraması protesto edildi.

Bursa'da bir zabıta personelinin seyyar satıcı tarafından şiddete uğraması protesto edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önünde toplanan Bursa Zabıta Derneği ve Tüm-Bel Sen, Türk Yerel Hizmet Sen, Bağımsız Yerel Hak Sen, Bem Bir Sen, Yeni Yerel Sen mensupları, önceki gün Mudanya ilçesinde bir zabıta personelinin seyyar satıcılar tarafından şiddete uğramasına tepki gösterdi.

Bursa Zabıta Derneği Avukatı Kardelen Akyüz, gazetecilere, zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve zabıta haftasının kutlandığı günde Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde görevini icra ederken Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıtasına fiziki saldırı, hakaret ve tehditlerde bulunulduğunu söyledi.

Saldırıya maruz kalan zabıta memurunun hastaneye kaldırıldığını aktaran Akyüz, "Kamu düzeninin, kent huzurunun ve vatandaşlarımızın güvenli yaşam hakkının korunması için gece gündüz görev yapan zabıta personeline yönelik saldırıları kabul etmiyoruz." dedi.

Zabıta memurlarının iş yeri denetiminden seyyar satıcı denetimine, ruhsat ve işgal kontrollerinden çevre ve halk sağlığına, tüketici haklarından pazar yerlerinin düzenlenmesine kadar çok geniş alanda görev yaptıklarını vurgulayan Akyüz, şöyle konuştu:

"Şehirler büyüdükçe ve nüfus arttıkça görev alanı genişlemekte ve sorumluluğun ağırlığı artmaktadır. Bu görevler doğrudan vatandaşla temas halinde ve çoğu zaman gerilimli saha koşullarında yerine getirilmektedir. 657 sayılı kanunda zabıta hizmetleri sınıfı oluşturulmasını, görev sırasında karşılaşılan fiziki ve hukuki risklere karşı etkin koruma mekanizmalarının güçlendirilmesini, mesleğin taşıdığı risklerin özlük ve sosyal haklara yansıtılmasını, görev başında saldırıya uğrayan zabıta personelinin yalnız bırakılmamasını talep ediyoruz. Mudanya'da yaşanan olayla ilgili olarak gerekli adli süreçlerin titizlikle yürütüleceğine inanıyor ve süreci baştan itibaren takip ediyoruz."

Kaynak: AA
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