Dere yatağına düşen yürüyüşçü kurtarıldı
Nilüfer'de yürüyüş yapan Ömer Şengün, 3 metreden dere yatağına düşerek yaralandı. AFAD ve UMKE'nin müdahalesiyle kurtarılan Şengün, hastanede tedavi altına alındı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yürüyüş yaparken dere yatağına düşen kişi kurtarıldı.
Gümüştepe Mahallesi'ndeki ormanlık alana yürüyüş için giden Ömer Şengün (36), yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Şengün, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
UMKE ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şengün, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA