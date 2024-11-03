Bursa'da Yolcu Otobüsü Kadına Çarptı, Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanan çevre yolunun Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi yakınlarında Şeref G. idaresindeki 46 AJS 600 plakalı yolcu otobüsü, karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.
Üzerinden kimlik çıkmayan kadın ağır yaralandı.
Otobüstekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan kadın, Şehir Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.