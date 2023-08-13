Bursa'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinden Bursa'ya seyir halinde olan bir yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
? Bursa'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhaneli'nden Bursa istikametine seyreden H.A. idaresindeki 16 AAC 633 plakalı yolcu minibüsü, Doğancı Mahallesi mevkisinde, H.B'nin kullandığı 16 ACZ 691 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 5 yolcu, ekipler tarafından hastanelere sevk edildi.
Yolculardan S.Ş. (65), kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.