Bursa'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinden Bursa'ya seyir halinde olan bir yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.