Haberler

Bursa'da yılbaşı öncesi asayiş uygulaması: 5 kişi yakalandı, 14 araç sürücüsüne ceza kesildi

Bursa'da yılbaşı öncesi asayiş uygulaması: 5 kişi yakalandı, 14 araç sürücüsüne ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yılbaşı öncesinde yapılan asayiş uygulamalarında, arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı. Ayrıca, kural ihlali yapan 14 sürücüye toplam 141 bin 698 TL ceza kesildi. Denetimlerin yılbaşı öncesi güvenliği sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.

BURSA'da yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri kapsamında Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında arama kaydı bulunan 5 kişi yakalanırken, kural ihlali ya da evraklarında eksik belge bulunan 14 araç sürücüsüne toplam 141 bin 698 TL para cezası uygulandı.

Bursa'da yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle ve Balat bölgelerinde sabit yol, hareketli ve umuma açık yerlerde denetleme gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden yaklaşık 300 personel katıldı. Uygulama kapsamında yol denetimlerinde bin 60 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 5 kişi yakalandı.

Denetimlerde 1 adet havalı tüfek de ele geçirildi. Toplam 486 aracın kontrol edildiği uygulamada, kural ihlali yapan ya da evraklarında eksik bulunan 14 sürücüye toplam 141 bin 698 TL para cezası kesildi, 1 alkollü sürücü hakkında ise adli işlem yapıldı.

Umuma açık yerlere yönelik denetimlerde ise 21 iş yeri kontrol edildi. Bu kapsamda 439 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 1 iş yerinde mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı, 2 işyerinde çalışan toplam 5 kişinin SGK kaydının olmadığı, 1 iş yerinde ise 4207 sayılı Kanun'a muhalefet edildiği tespit edildi.

Yetkililer, yılbaşı öncesi güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda

6 ay içinde aynı acıyı yaşayan Özel'den duygusal veda
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Binlerce kişiyi bir manav kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Nihat Kahveci yıldız isme yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi

Yıldız isme fena yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Tarih netleşti, dev indirim geliyor
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Fener'den öyle bir ismi istedi ki taraftarlar sevinçten çıldıracak
Türk tatlıları dünyayı fethetti: İlk 10'da 3 lezzetimiz var

Tatlıda zirve bizim: 3 lezzetimiz ilk 10'da
Hasandağı'nda mahsur kalan öğrenciler donma tehlikesi geçirdi, 50 kişilik ekip kurtardı

Üniversiteliler kabusu yaşadı, donmak üzereyken bulundular
Dükkan kapandı, mahalle ayağa kalktı! Kadınlar evinin önünde eylem yaptı

Dükkan kapandı, mahalle ayağa kalktı! Kadınlar evinin önünde toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden belediye başkanı için taziye mesajı

Erdoğan'dan Gülşah Durbay için taziye mesajı
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü

65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü
ABD, Karayipler'deki askeri yığınağını artırıyor

İş sadece Trump'ın emrine kaldı! İşte Venezuela'yı kuşatan dev donanma
title