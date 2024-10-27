Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi Açıldı

Bursa'da Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İller Bankası, Bursa Osmangazi Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kurulumu için destek verdi. Tesis, günlük 51 bin 840 metreküp su arıtarak 400 bin kişiye temiz su ulaştırıyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Bursa Osmangazi Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kurulumuna destek oldu.

İLBANK'tan yapılan yazılı açıklamada, şehirlerin temiz su ihtiyacının karşılanması ve halk sağlığının koruması amacıyla uygulanacak projelere katkı sağlanmaya devam edildiği bildirildi. Bu kapsamda, İLBANK'ın, ham suyun etkin ve verimli bir şekilde arıtılmasını sağlayan Bursa Osmangazi Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin inşasına destek olduğunu belirtilerek, "14 Nisan 2023'te inşaat çalışmalarının başlatıldığı Bursa Osmangazi Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi, 21 Ağustos 2024'ten itibaren hizmet vermeye başladı. Osmangazi Demirtaş'ta bulunan 42 derin su kuyusuyla işletilen tesis, günde 51 bin 840 metreküp suyu arıtarak, Doğanevler ve İsmetiye mahallerinin temiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 430 kriterden geçen su, yaklaşık 400 bin kişiye ulaştırılıyor" denildi.

Temiz suya erişim sorununa çözüm sunan modern teknolojiye sahip tesisin, kuyu sularının kalitesini artırarak daha temiz ve sağlıklı hale getirdiği vurgulanarak, "Tesiste, ham sudaki bulanıklığın giderilmesi için 18 adet filtre tankını kapsayan filtre binası, ham su ve temiz suyu toplayan 2 bin 500 metreküp kapasiteli depoya yer verildi. Sürdürülebilir su yönetimi ve çevre koruma hedefi açısından önemli bir rol oynayan tesiste, arıtma işlemlerinden geçirilen sular, güvenli kullanım standardına getiriliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İller Bankası Osmangazi Güncel Sağlık Çevre Yaşam Bursa

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

 Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

Şanlıurfa'da iki ailenin 6 yıllık husumetini bitiren barış töreni

 Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu
Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! 27 Ekim Bein Sports kesintisiz, HD, donmadan canlı yayın izleme linki! Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' Fenerbahçe- Bodrum FK maçı muhtemel 11'leri (Maç kadrosu) 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim'de okullar kapalı mı? Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ Mİ? Bugün bankalar açık mı? 27-28 Ekim bankalar kapalı mı, açık mı? 27 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Gaziantep FK- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK- Konyaspor maç özeti! Gülşen'in babası neden öldü? Gülşen'in babasının hastalığı neydi? Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.