Bursa'da Yaya Trafik Kazasında Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya hafif ticari araç çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yalova- Bursa Karayolu Orhangazi-İznik kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Osman Tuna (31), Mustafa Bakioğlu (59) idaresindeki 34 FE 6485 plakalı hafif ticari aracın çarpmasıyla savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa),