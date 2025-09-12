Haberler

Bursa'da Yaya Trafik Kazasında Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya hafif ticari araç çarptı. Kazada 31 yaşındaki Osman Tuna yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya hafif ticari araç çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yalova- Bursa Karayolu Orhangazi-İznik kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Osman Tuna (31), Mustafa Bakioğlu (59) idaresindeki 34 FE 6485 plakalı hafif ticari aracın çarpmasıyla savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı

Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.