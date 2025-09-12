Bursa'da Yaya Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Osman Tuna yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı kişi yaralandı.
Mustafa Bakioğlu (59) idaresindeki 34 FE 6485 plakalı hafif ticari araç, Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi İznik kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuna'ya (31) çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan Tuna yaralandı.
Tuna, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel