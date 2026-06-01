Yasa dışı satılmak istenen 3 yavru İskender papağanı korumaya alındı

BURSA'da yasa dışı satılmak istenen 3 İskender papağanı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak korumaya alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı hayvan ticaretine yönelik çalışma kapsamında gelen ihbarı değerlendirip, harekete geçti. Bursa'da kaçak yollarla satılmak istendiği belirlenen 3 İskender papağanı yavrusu, ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı. Koruma altına alınan yavrular, müdürlüğe götürülerek veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrolde yavruların genel durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, beslenme ve bakım süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

'YASAL YAPTIRIMLAR UYGULANDI'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, yavru papağanların bakım anlarına da yer verildi. Açıklamada, "Bursa'da aldığımız bir ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, yasa dışı yollarla ticarete alet edilmek istenen 3 minik İskender papağanı yavrusunu kurtardı. Canlılar koruma altına alınırken, mevzuata aykırı hareket eden şahsa da gerekli yasal yaptırımlar uygulandı. Müdürlüğümüze getirilen miniklerin sağlık kontrolleri veteriner hekimlerimiz tarafından titizlikle yapıldı. Videoda, yavrularımız için özel olarak hazırlanan mamaların yapım aşamasını ve veterinerlerimizin ellerinden iştahla karınlarını doyurdukları o en sevimli anları izleyebilirsiniz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı