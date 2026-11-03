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Bursa'da yaralı bulunan gökdoğan DKMP ekiplerince koruma altına alındı

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Bursa'da yaralı halde bulunan gökdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Aşıları yapılıp ilaç tedavisi uygulanan gökdoğan, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

BURSA'da yaralı halde bulunan gökdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Kentte bir kişi yaralı gökdoğanı fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, gökdoğanı koruma altına alındı. Veteriner hekimlerin müdahalesiyle aşıları yapılan gökdoğana ilaç tedavisi de uygulandı. Tedavisi süren gökdoğan, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak. DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, duyarlı davranışından dolayı ihbarda bulunan vatandaşa teşekkür ederken, kuşun taşınma ve tedavi sürecine ilişkin görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.

-Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ -Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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