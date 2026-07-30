Haberler

Bursa'da yangında mahsur kalan engelli çocuk kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan engelli çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan engelli çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arapzade Mahallesi Açıkbaştarla Caddesi'nde 4 katlı bir binanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Yangında mahsur kalan engelli çocuk, itfaiye erlerinin müdahalesiyle itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Kaynak: AA
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'ya ABD'de soğuk duş! Senatör şortla geldi, görüşme boyunca telefonuyla oynadı

Netanyahu'ya ABD'de soğuk duş: Senatör şortla gelip telefonla oynadı
Başkanın 'Gelmeyin' paylaşımı tartışma sebebi oldu

Belediye başkanından ortalığı karıştıracak paylaşım: Gelmeyin
İstiklal Yolu’nun kahraman ilçesine Meclis’te tarihi tören

İstiklal Yolu'nun kahraman ilçesine Meclis’te tarihi tören
Kırmızıda geçti, 112 kilometre hızla çarptı! Anne-kızın hayatını kaybettiği anlar kamerada

Kırmızıda geçti, 112 kilometre hızla çarptı
'Daltonlar' ve 'Sercan Sayal' suç örgütlerini övenlere operasyon: 5 gözaltı

Vatandaşın korkulu rüyası olan örgütleri övdüler: Çok sayıda gözaltı

Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz

Büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!