Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın metruk 2 binaya sıçradı
Uludağ eteklerinde bir mahallede çıkan yangın, 2 katlı bir evden başlayarak yanında bulunan iki metruk binaya yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı.

BURSA'da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinin Uludağ eteklerinde bulunan İvazpaşa Mahallesi'nde çıktı. 17'nci Nilüfer sokakta bulunan 2 katlı bir evde bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında yayılan alevler, evin yanında bulunan 2 metruk binaya da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yolların dar olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
