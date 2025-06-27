Bursa'da Yangın Felaketi: Mahalleli Sosyal Medyadan Canlı Yayınla Yardım İstedi

Bursa'da Yangın Felaketi: Mahalleli Sosyal Medyadan Canlı Yayınla Yardım İstedi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangın, mahalle sakinlerini tehdit ediyor. Yangına itfaiye yetersiz kalınca bir mahalleli, sosyal medyadan canlı yayın yaparak acil yardım çağrısında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN YAYIN AÇIP, YARDIM İSTEDİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkarak ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İsmetiye Mahallesi'nden tahliye edilen bir kişi, sosyal medyadan canlı yayın açıp, gözyaşları içinde yardım istedi.

'İTFAİYE YETERSİZ KALIYOR, NE OLUR GELİN'

Orçun Barbaroz isimli mahalleli, "Lütfen herkes birbirine haber versin, evler yanıyor. Evlere indi, itfaiye yetişmiyor arkadaşlar ne olur. Bak ne olur, vali burada, kaymakam burada. Bütün küçük araçlar buraya gelsin, yetişmiyor, yollar tıkandı. Allah'ınızı severseniz bak 2 saattir yangın var. Allah'ınızı severseniz arayın, itfaiyeyi arayın. Gürsu, Kestel, Gemlik ne olur destek çıkın bize. Allah'ınızı severseniz. Arayın arkadaşlar, kimse telefonu açmıyor. Herkes arasın. İtfaiye yetersiz kalıyor, ne olur İsmetiye Mahallesi'ne, Demirtaş ve çevresi, acil su tankerlerini doldurun, gelin. Bak Bursa'da çok büyük yangın bu. İsmetiye Mahallesi'ne acil su tankerleri gelsin. Elimizden geleni yaptık arkadaşlar, yetişmiyor, Allah rızası için lütfen" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Esra TÜRKER/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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