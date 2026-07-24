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Bursa'da yangın: 1 kişi ölü bulundu

Bursa'da yangın: 1 kişi ölü bulundu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yangın çıkan 2 katlı evde 1 kişi ölü bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yangın çıkan 2 katlı evde 1 kişi ölü bulundu.

İsmetiye Mahallesi İstiklal Sokak'taki 2 katlı evin 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Evde yapılan incelemelerde Erkut Şentürk'ün (30) cansız bedenine ulaşıldı.

Şentürk'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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