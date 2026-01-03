Haberler

2 katlı binada sobadan çıkan yangın lodosun etkisiyle büyüdü; 2 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı binada odun sobasından çıkan yangın, lodosun etkisiyle hızla yayıldı. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi ve bina tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 1'inci Çay Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında çıktı. İddiaya göre, binada yaşayan Suriye uyruklu ailenin odun sobasını yaktığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, eşyaları tutuşturdu. Lodosun da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ilçenin bir çok noktasından görülürken, ihbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evi saran yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, bina kullanılamaz hale getirdi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
