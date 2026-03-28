Bursa'da 1 kişinin yaralandığı 'yan bakma' kavgası kamerada

Bursa'da, 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Ahmet K. bıçakla yaralandı. Olayda 2 sustalı bıçak ele geçirildi. Şüpheliler polis tarafından yakalandı.

BURSA'da, 'yan bakma' kavgasında Ahmet K.'yi (22) bıçakla yaraladığı öne sürülen A.T. (19) ile yanındaki T.C.B. (15) ve T.Y. (14), polis tarafından yakalandı. O anlar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Kervan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evine yürüyerek giden Ahmet K. ile yanından geçen A.T. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya döndü; Ahmet K., A.T. ile yanında bulunan T.C.B. ve T.Y. tarafından darbedilip, sol kolu ve bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavga anı ise çevredeki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

ÜZERLERİNDEN SUSTALI ÇIKTI

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı aramada şüphelilerin üzerinde 2 sustalı ile 1 sallama olarak tabir edilen kesici alet ele geçirildi. Ayrıca A.T.'nin 5, T.C.B. ve T.Y.'nin ise 1'er suç kaydının olduğu tespit edildi. Yaşları küçük olan T.C.B. ile T.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, A.T. ise işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
