Bursa'da yabancı uyruklu çocukları çalıştıran 2 şahıs yakalandı

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, 7 yabancı uyruklu çocuğu çalıştıran 2 kişi gözaltına alındı. Çocuklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bakım evine sevk edildi.

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda 7 yabancı uyruklu çocuğa yer temin ederek çalıştıran 2 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı Suçunun önlenmesine yönelik Osmangazi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, evde 7 kimliği bulunmayan yabancı uyruklu çocuğu tespit etti.

Yapılan araştırmada çocukların kişi başı aylık 2 bin 500 lira ücret karşılığında barındırıldığı ve geri dönüşüm, boya, taşıma gibi işlerde çalıştırıldıkları belirlendi.

Çocuklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde çocuk bakım evine sevk edildi.

Çocukları temin eden 2 şahıs gözaltına alınırken, zanlıların emniyeteki işlemleri devam ediyor.

