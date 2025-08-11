Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Engellendi: Suriye Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Engellendi: Suriye Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüpheli bir kişi üzerinde 12 gram metanfetamin, 38 adet Captagon uyuşturucu hap ve hassas terazi ile yakalandı. Suriye uyruklu Cemal E., yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerine takibe alınıp takip yakalanan Cemal E.'nin (32) üzerinde yapılan aramada 12 gram metanfetamin, 38 adet Captagon uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Suriye uyruklu Cemal E., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri Suriye uyruklu Cemal E.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinden kaçan şüpheli, takip sonucu yakalandı. Cemal E.'nin üzerinde yapılan aramada 12 gram metanfetamin ile 38 adet Captagon uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal E., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çanakkale'den vahim görüntüler! Boğaz griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi

Her yer griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.