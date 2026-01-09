Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde ile sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.
Araçta bulunan şüpheliler A.Ç, A.B. ve M.İ, yakalandı.
Gözaltına alınıp işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B. ve M.İ, mahkemece "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklanırken, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel