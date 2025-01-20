Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği kontrolde, durdurulan araçta uyuşturucu madde kullanımına yönelik 2 payp, ruhsatsız av tüfeği ve 8 kapsül ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 adet payp, ruhsatsız av tüfeği ile 8 adet kapsül ele geçirildi.
İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı suç önleme ve soruşturma büro amirliğine bağlı ekiplerin Yenişehir'in değişik noktalarında düzenli olarak yapılan kontrolleri sürdürüyor.
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Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 adet payp, ruhsatsız av tüfeği ile 8 adet kapsül ele geçirilirken araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.