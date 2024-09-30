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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 150 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 150 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Karacabey'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli F.Y. gözaltına alındı. Yapılan aramada esrar ve ruhsatsız av tüfeği bulundu. F.Y. tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, F.Y'nin (43) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler, şüphelinin Kıranlar Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Ev ve bahçesinde yapılan aramalarda, paketler halinde yaklaşık 150 gram esrar ile uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan gözaltına alınan F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel

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