Haberler

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edildi. Operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ve yaklaşık 1 kilo esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile üretim düzeneği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, İnegöl ilçesinde bir evde uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Soner Ş.'ye (41) ait evde arama yapıldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda kenevir bitkisi ile yaklaşık 1 kilo esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen havalandırma fanı, ısı ayar termostatı ve özel aydınlatma sistemi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve düzeneğe el konulurken, şüpheli Soner Ş. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı

Trump için savaş sebebi! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı

Parkta çocukların gözü önünde vahşet! İkisinin de durumu ağır
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Yaşlı adam tarla komşusunu ezerek öldürdü

Bu vahşeti yapan kişi, yaşlı bir adam
Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var

Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı

Parkta çocukların gözü önünde vahşet! İkisinin de durumu ağır
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler

Türkiye'deki atmosfer hakkında söylediği şey bomba
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma