Bursa'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri

Bursa'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında kente özgü geleneksel lezzetler tanıtıldı.

Yıldırım, Keles, Yenişehir, Osmangazi, Nilüfer, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Kestel ve İznik ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Keles'te damat paçası, tarhana çorbası ve ev turşuları, Yenişehir'de düğün çorbası, piyaz, biber kavurma, tepsi mantısı ve Osmanlı şerbeti katılımcıların beğenisine sunuldu. Osmangazi Tophane Meydanı'nda ise ikram edilen ciğer sarma, Bursa kebabı, cantık, cevizli lokum ve diğer yöresel tatlar ilgi gördü.

Hüdavendigar Kent Parkı'nda, geleneksel cennet künkü tatlısı, erişte ve ovaazatlı toz biberi tanıtıldı. İznik'te sinori, mişoriz, üzümlü pilav gibi yöresel yemekler "Göçüp Konan Lezzetlerimiz" temasıyla sofralarda yer aldı.

Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde coğrafi işaretli Hasanağa enginarı ile hazırlanan tatlı ve dondurmalı enginar katılımcılara tattırıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Yıldırım ilçesine bağlı Hamamlıkızık Mahallesi'nde özellikle cuma günleri çocukları namaza teşvik etmek amacıyla yapılan bereket ve paylaşımın simgesi "Nebi Dede Çorbası"nın tanıtıldığı programa katıldı.