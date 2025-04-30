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Bursa'da Türk Halk Müziği Rüzgarı

Bursa'da Türk Halk Müziği Rüzgarı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri çerçevesinde Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Teyyare Kültür Merkezi'nde şef Hamit Gazigil yönetiminde sahne alan solistler, Anadolu'nun sevilen türkülerini müzikseverlerle buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü konser verdi.

Teyyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gönlümüzdeki Türküler" konserini şef Hamit Gazigil yönetti.

Konserde sahne alan solistler ve koro "Yıldız Yıldız", "Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım" ve Anadolu'nun dillerden düşmeyen türkülerini seslendirdi.

Konser sonunda solistler, şef ve orkestra Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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