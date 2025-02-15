Bakan Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı: PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalılar

Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine kritik çağrı: Yardımcı olmalılar
Hamas'tan Trump'a yanıt: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin

Donald Trump'ın süre tanıdığı Hamas resti çekti
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Bursa'da Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi

Bursa'da Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi.

Bursa'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi.

Orhangazi Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını protesto etti.

Vatandaşlar, "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol" "Kudüs'e selam direnişe devam", "Soykırıma hayır" ve "Siyonizm yenilecek direniş kazanacak" yazılı pankartlar taşındı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, burada yaptığı konuşmada, Filistin'in yalnızca bir toprak parçası değil direniş, şehitlerin kanıyla sulanmış bir dava, çocukların taşlarla verdigi mücadele, Mescid-i Aksa'nın minarelerinden yükselen ezan, Kudüs'ün sokaklarında yankılanan direniş ve Gazze'nin enkazlar arasından fışkıran umut ışığı olduğunu söyledi.

Filistin halkının varlığına yönelik yeni bir tehditle karşı karşıya olduğunu aktaran Eryağan, "Trump, milyonlarca Filistinlinin zorla göç ettirilmesini öneriyor. Trump, Filistin'in yok edilmesi için açıkça çağrıda bulunuyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu sözler yalnızca bir tehdit değildir, bu sözler yalnızca bir söylem değildir. Bu, Filistin halkının yok edilmesine, topraklarından sürgün edilmesine ve kimliğinin silinmesine yönelik bir girişimin ilanıdır." dedi.

Eryağan, dünyanın 1948'de Filistin halkının evlerinden zorla çıkarıldığı ve 1967'de Kudüs'ün işgal edildiği gün sessiz kaldığını ifade ederek konuşmasını şunları kaydetti:

"Dünya, yıllardır İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına, katliamlarına, işgal politikalarına sessiz kaldı. Şimdi bu sessizlikten cesaret alanlar, Filistin'in tamamen yok edilmesi için yeni bir plan ortaya koyuyor.

Buradan soruyoruz; adalet, insan hakları ve demokrasi naraları atanlar, bir insanın vatanını savunması suç mu? Evini, ailesini, toprağını, kutsal mabedini koruması suç mu? Hayır. Asıl suç, Filistin halkını evlerinden zorla çıkarmak isteyenlerdedir"

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
img

Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten
img

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
img

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

Kayyum kararı, şehri karıştırdı: 200'e yakın kişi gözaltında
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

Kara Kartal ikinci yarıda geri döndü
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi

Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.