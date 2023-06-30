Bursa'da traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlasında çalışan bir sürücü, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.