Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

BURSA'nın Gemlik ilçesinde tarlasına giderken devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Çoklu (65), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Umurbey Mahallesi ile Muratoba Mahallesi arasındaki Yağpınarı mevkisinde meydana geldi. 16 JH 957 plakalı traktörü ile tarlasına gitmek üzere rampayı tırmanan Mustafa Çoklu, direksiyon kontrolünü kaybetti. Çoklu, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Çoklu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çoklu'nun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı