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Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, traktörde bulunan Elif Argun yaralanırken, Esmanur Altun'un hayati tehlikesi bulunuyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ayten S. (35) idaresindeki traktör, Ormankadı Mahallesi Karakapaklar mevkisinde devrildi.

Kazada, traktörde bulunan Elif Argun (18) ve Esmanur Altun yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elif Argun müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Esmanur Altun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Güncel

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