Haberler

Bursa'da Trafikte 'Şerit' Kavgası Kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında yaşanan 'şerit' kavgası, bir motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi. Sürücüler, araçlarını tehlikeli bir şekilde birbirlerinin üzerine sürerek trafiği tehlikeye attı.

BURSA'da trafikteki sürücülerin 'şerit' kavgası, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Ankara Yolu'ndan kent merkezi istikametine seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü, bir anda araçlarıyla aynı şeride geçti. Sürücüler, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek trafiği tehlikeye attı. Aynı şeridi paylaşmaya çalışan sürücülerin 'şerit' kavgası, arkadan gelen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Piyasalar yangın yeri! Dakikalar içinde tepetaklak oldu
Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce o da konuşmadan edemedi
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Piyasalar yangın yeri! Dakikalar içinde tepetaklak oldu
11 ilde operasyon! 94 bakanlık çalışanı gözaltında

11 ilde operasyon! 94 bakanlık müfettişi gözaltına alındı
Melis Sezen, Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu

Partnerinin enerjisini bu sözlerle anlattı