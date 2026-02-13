Bursa'da Trafikte 'Şerit' Kavgası Kamerada
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında yaşanan 'şerit' kavgası, bir motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi. Sürücüler, araçlarını tehlikeli bir şekilde birbirlerinin üzerine sürerek trafiği tehlikeye attı.
BURSA'da trafikteki sürücülerin 'şerit' kavgası, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Ankara Yolu'ndan kent merkezi istikametine seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü, bir anda araçlarıyla aynı şeride geçti. Sürücüler, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek trafiği tehlikeye attı. Aynı şeridi paylaşmaya çalışan sürücülerin 'şerit' kavgası, arkadan gelen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel