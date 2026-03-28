Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 2'si bebek 9 yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek, 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. 2'nci Köprülü Sokak'tan Tandoğan Caddesi'ne çıkan Ercan S. (57) yönetimindeki 16 KRF 25 plakalı kamyonet, Diriliş Caddesi'nden gelen Cemal G. (19) idaresindeki 09 SK 939 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan araçlardaki sürücüler ile otomobildeki Ayşe T. (21), Şilan G. (20), Muhammet A. (17), Devrim A. (7), Muhammed Ali T. (3), Dicle G. (1) ve Yunus Emre T. (1) yaralandı. Otomobildeki bazı yaralılar araçta sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bulunduğu yerden çıkardığı yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

