Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesi, Kıran Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail G. (51) yönetimindeki 16 NNF 67 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem A. (62) yönetimindeki 16 AAL 822 plakalı otomobil ile virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada 16 NNF 67 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Hayriye G. (67), Halil G. (69) ve Fatma G. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sek edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürsel Tekin, protestolar sürerken CHP İl Başkanlığı binasına girdi

Gürsel Tekin binaya girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya Milli Takımı'ndan Osimhen açıklaması

Nijerya'dan Osimhen sitemi: Galatasaray izin vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.