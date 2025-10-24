Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı, yaralılardan 1'i hastanede hayatını kaybetti. İki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ve yolcular yaralandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

M.T. yönetimindeki 16 BOR 232 plakalı otomobil, Orhaneli-Bursa kara yolunda karşı yönden gelen H.T. idaresindeki 34 CRR 048 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan T.T, S.T. ve Ö.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.T, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
