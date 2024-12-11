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Bursa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu emekli imam Osman Yanık hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Osman Yanık'ın (65) kullandığı 16 RB 176 plakalı hafif ticari araç, Orhaneli-Harmancık kara yolun Osman U. (55) idaresindeki 16 BLM 519 plakalı tırla çarpıştı. Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, emekli imam olduğu öğrenilen sürücü Yanık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yanık'ın cansız bedeni, Orhaneli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tır sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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