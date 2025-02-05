Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Yangın faciası soruşturması Bolu İl Özel İdaresi'ne uzandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmed Şara ile yaptığı görüşme sonrası net mesaj: Suriye'de teröre yer yok

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!
Trump kararnameyi imzaladı, 'İran'a maksimum baskı' politikası yeniden hayata geçti

İlk döneminde de uygulamıştı! Trump'tan kritik İran kararı
İstanbul'da kar yağışı alarmı! THY seferleri iptal edildi

İstanbul'da kar yağışı alarmı! THY seferleri iptal edildi

Bursa'da Tır Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Bursa'da Tır Kazasında 1 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir tırın trafik ışıklarında bekleyen başka bir tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara-Bursa kara yolunda Muhammed C. (41) yönetimindeki 34 ECM 240 plakalı tır, trafik ışıklarında bekleyen Fikret D. idaresindeki 16 BJH 689 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Muhammed C, araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Muhammed C, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yaklaşık 2 saat trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
img

Skandal şarkı her yerden tek tek siliniyor
img

Seda Bakan, o markanın etkinliğine gidince tepki çekti
img

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'ye giden Netanyahu Elon Musk ile fotoğraf verdi

Netanyahu ve Elon Musk'tan çok konuşulacak fotoğraf
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı Meclis gündemine taşındı

Olaylı maç Meclis gündemine taşındı
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Bütün ülke Jose Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.