Bursa'da Tır Kazasında 1 Kişi Yaralandı
İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir tırın trafik ışıklarında bekleyen başka bir tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Ankara-Bursa kara yolunda Muhammed C. (41) yönetimindeki 34 ECM 240 plakalı tır, trafik ışıklarında bekleyen Fikret D. idaresindeki 16 BJH 689 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Muhammed C, araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Muhammed C, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından yaklaşık 2 saat trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.