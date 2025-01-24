Bursa'da Tekel Bayi Sahibine Silahlı Saldırı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir tekel bayi sahibi silahlı saldırıya uğradı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan tekel bayi sahibi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Şehabettinpaşa Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi'nde tekel bayisi işleten Soner Y, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Soner Y, iki bacağından ve sağ kolundan yaralanırken şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soner Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.