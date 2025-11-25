Haberler

Bursa'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı Mustafa Tokgöz'ü öldüren Mustafa Y. yakalandı. Olay, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Tokgöz'ün ağır yaralanmasıyla sonuçlandı ve ambulansla hastaneye kaldırılan Tokgöz kurtarılamadı. Şüpheli, olaydan 3 gün sonra yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı Mustafa Tokgöz'ü (33) öldüren Mustafa Y. (32) yakalandı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, "Benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, 22 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa Y. ve Muhammet G., 16 BDP 784 plakalı otomobille Mustafa Tokgöz'ün işlettiği tostçunun önüne geldi. Araçtan inen Mustafa Y. ve Muhammet G. ile Tokgöz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Mustafa Y., yanındaki tabancayla Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tokgöz, ağır yaralandı. Mustafa Tokgöz, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

3 GÜN SONRA SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Mustafa Y.'nin otomobili Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Y.'yi olaydan 3 gün sonra, Bursa'da saklandığı evde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Emniyetteki ifadesinde, "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli Muhammet G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
