Bursa'da tarlaya giderken traktörle kaza yapan sürücü öldü, eşi yaralandı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kontrolden çıkan traktörden savrulan sürücü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kontrolden çıkan traktörden savrulan sürücü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Tepecik Mahallesi'nde eşi Cahide Acar'la tarlalarını sürmek için evlerinden ayrılan Muhammet Acar'ın (65) kullandığı 16 NT 174 plakalı traktör, eğimli yolda iniş sırasında kontrolden çıktı.
Savrulan traktörden düşen sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralı Cahide Acar, Orhaneli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa kent merkezindeki Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücünün cansız bedeni ise Orhaneli'ndeki hastanenin morguna gönderildi.