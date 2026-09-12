Haberler

Bursa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün traktöre çarptığı kaza kamerada

Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün park halindeki traktöre çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün park halindeki traktöre çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fevzipaşa Caddesi'nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü park halindeki traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 10 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı çevredeki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

8 işçi tedavisinin ardından taburcu edilirken vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen 2 işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, servis minibüsünün park halindeki traktöre çarptığı, çevredeki esnaf ve vatandaşların ise işçilerin yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Küresel ekonomiyi tepetaklak edecek saldırı! Türkiye'nin çağrısı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Ayn el-Arab Cezaevi’nde yangın: 7 ölü, onlarca yaralı

Komşuda cezaevi felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Galatasaray maçı öncesi şok! Trabzonspor, puansız Konyaspor'a kaybetti

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi ağır yaralı
Kamyonet, TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü

Kan donduran kaza! Hurdaya dönen araçta can verdiler
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında 'domuz başı' provokasyonu

Avrupa'da skandal provokasyon! Cuma namazında ortaya çıktılar