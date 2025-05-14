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Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1013 Para Ele Geçirildi

Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1013 Para Ele Geçirildi
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Bursa'da düzenlenen polis operasyonunda, tarihi eser niteliğindeki 1013 para ele geçirildi. Şüpheli R.Ö.'nün evinde yapılan aramada Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti'ne ait altın, gümüş ve kağıt paralar bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Bursa'da polisin operasyonunda farklı dönemlere ait tarihi eser niteliğinde 1013 altın, gümüş ve kağıt para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli R.Ö'nün (66) tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, R.Ö'nün Nilüfer ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda polis zanlının evinde yaptığı aramada, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti ile Fransa, Hollanda gibi farklı ülkelere ait 887 gümüş, 122 altın, 4 kağıt para olmak üzere 1013 adet para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli R.Ö'nün sorgusu devam ediyor.

Bu arada, söz konusu paraların yapılan incelemelerin ardından Bursa Kent Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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