Bursa'da Talaş Silosuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında talaş silosuna düşen 31 yaşındaki işçi Yasin Turgut hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Yasin Turgut (31), talaş silosunu temizlediği sırada iddiaya göre siloda dönen helezona kapıldı. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turgut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Talaş silosunda sıkışan işçinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yasin Turgut'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
